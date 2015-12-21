Росіяни знови зазнають втрат у зоні АТО: розвідка повідомила про смерть кадрових військових РФ на Донбасі
Українська розвідка фіксує чергові факти загибелі російських кадрових військових на Донбасі.
Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони.
"Встановлено чергові факти загибелі російських військовослужбовців: у Безіменному (Новоазовський район) в результаті вибуху загинули два кадрові російські офіцери, які виконували обов’язки на посадах військових радників у 9 окремому мотострілецькому полку (Новоазовськ) 1 АК", - йдеться у повідомленні.
Розвідка зазначає, що з метою проведення розслідування обставин інциденту до розташування полку прибула комісія на чолі з командувачем 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Особовому складу обмежено вихід за межі військової частини.
Також, як повідомили у Міноборони внаслідок "дружнього" обстрілу одного з підрозділів 1 АК було поранено шестеро та загинуло четверо військовослужбовців (у т.ч. одного кадрового військовослужбовця ЗС РФ у званні “майор”).
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Крім цього, під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань загинуло вісім військовослужбовців 3-ої окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК.
У зв’язку із зростанням кількості втрат серед особового складу у бригаді фіксуються чисельні випадки непокори командуванню.
Зокрема, розвідувальні підрозділи з’єднання відмовляються вести диверсійно-розвідувальну діяльність в тилу сил АТО. Зважаючи на це, до Горлівки прибула комісія 1 АК з метою перевірки стану справ у бригаді та проведення заходів "виховного впливу".