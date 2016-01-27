Німеччина виступає за продовження роботи СММ ОБСЄ в Україні після березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу "Україна в пріоритетах головування Німеччини в ОБСЄ в 2016 році", організованого Фондом Конрада Аденауера та Українським незалежним центром політичних досліджень.

"Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрібно оновити 26 березня, і ми підтримаємо продовження цього мандата", - заявив Биндзайль.

У цьому зв'язку він підкреслив, що СММ повинна отримати можливість доступу до всієї території на Донбасі для здійснення своїх обов'язків.

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Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2015 року Постійна рада ОБСЄ вирішила продовжити мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2016 року.

Місія неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; і не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставки. У місії зазначають, що зупинити обстріли на Донбасі мають сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

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СММ ОБСЄ складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з країн-учасниць ОБСЄ, їм допомагають працівники з України.

Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташований в Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.

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