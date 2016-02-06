Ескалація на Донбасі: бойовики встановили черговий рекорд з кількості обстрілів, поранено 11 бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, проте 11-х було поранено", - сказав Лисенко.

За його словами, обстановка на лінії фронту продовжує ускладнюватися - минулої доби було зафіксовано черговий рекорд з кількості ворожих обстрілів позицій українських військ – 84. Кожен четвертий обстріл – з важкого озброєння (82-мм та 120-мм міномети). Також триває "снайперська війна". На ключових вузлах оборони сили АТО активно ведуть вогонь у відповідь.

Зокрема, на Донецькому напрямку на Світлодарській дузі обстановка відносно спокійна.

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«На наших передових позиціях відбулося 5 ворожих провокацій без застосування важкого озброєння. Натомість у Зайцевому та Майорську ситуація залишається дуже непростою. Ворог регулярно застосовує важке озброєння. Обстріли відбуваються, як в темну, так і в світлу пору доби. Південніше, поблизу селища Новгородське окупанти також неодноразово вели вогонь по наших позиціях (всі – в темну пору доби). При цьому 1 раз НЗФ використали БМП», - зазначив Лисенко.

Він додав, що на ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора було спокійно. Водночас на підступах до Донецького аеропорту ворог також продовжує активно застосовувати важке озброєння. Загалом на цій ділянці фронту вогонь ведеться цілодобово. В Пісках помічено ворожих снайперів.

«На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися. Зокрема, у Красногорівці українські позиції неодноразово обстрілювалися з мінометів. Також противник широко використовує важке озброєння східніше Маріуполя – у Гнутовому й Талаківці. Вперше за значний проміжок час НЗФ відкрили вогонь у Широкиному. У Красногорівці, Мар’їнці, Широкиному наших військових обстрілювали снайпери. Разом з тим, на Луганському напрямку, як і раніше, – повна тиша», - наголосив речник АП.