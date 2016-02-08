На окупованому Донбасі понад 50 російських військовослужбовців померли через грип - розвідка
13:02, 08 лютого 2016Війна
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На окупованій частині Донбасу від грипу померло 50 російських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Підтверджуються випадки смерті на тимчасово окупованих територіях понад 50 військовослужбовців Збройних сил Росії під час сезонного загострення захворювань", - йдеться в повідомленні.
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За даними розвідки, командування російських окупаційних військ не може забезпечити необхідну медичну допомогу своїм військовим.
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