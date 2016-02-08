На окупованому Донбасі понад 50 російських військовослужбовців померли через грип - розвідка

На окупованій частині Донбасу від грипу померло 50 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. "Підтверджуються випадки смерті на тимчасово окупованих територіях понад 50 військовослужбовців Збройних сил Росії під час сезонного загострення захворювань", - йдеться в повідомленні. Читайте такожНа окупованому Донбасі погіршується криміногенна обстановка через засуджених у лавах бойовиків - розвідка За даними розвідки, командування російських окупаційних військ не може забезпечити необхідну медичну допомогу своїм військовим.

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