Російські окупанти за день провели сім розвідпольотів вздовж адмінкордону Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"На адміністративній межі з окупованим Кримом було зафіксовано чергові польоти російської військової авіації: трьох реактивних літаків, двох вертольотів Мі-8 та двох безпілотників", - сказав Мотузяник.