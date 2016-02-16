Російські окупанти за день провели сім розвідпольотів вздовж адмінкордону Криму
13:23, 16 лютого 2016Війна
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Впродовж 15 лютого російська військова авіація здійснила сім розвідувальних польотів вздовж адміністративного кордону окупованого Криму.
Российские военные проводят воздушную разведку в Крыму / Facebook Пресс-службы Генштаба ВСУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"На адміністративній межі з окупованим Кримом було зафіксовано чергові польоти російської військової авіації: трьох реактивних літаків, двох вертольотів Мі-8 та двох безпілотників", - сказав Мотузяник.
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