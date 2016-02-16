Ситуація в зоні АТО загострилася: найбільш запеклі бої тривають на лінії фронту Зайцеве – Майорськ

Впродовж минулої доби ситуація в зоні АТО загострилася, противник здійснив 79 обстрілів українських позицій, випустивши понад 200 мін із мінометів різного калібру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вчора обстановка на лінії зіткнення загострилася. Загалом кожен третій ворожий обстріл противник веде із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, – мінометів", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку противник двічі порушив режим тиші північніше Бахмутської траси. Обидва обстріли тривали по 20 хвилин. В одному випадку сили АТО відкрили вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку вчора по українських позиціях було випущено понад 200 мін. Також окупанти застосували самохідні артилерійські установки.

На Світлодарській дузі противник 4 рази обстріляв українські позиції, в тому числі один раз – із БМП.

Як зазначив Мотузяник, найбільш запеклі бої тривають на лінії фронту Зайцеве – Майорськ. Вчора на цих рубежах відбулося більше 10 ворожих мінометних обстрілів. Окрім того, окупанти застосували артилерію – 122-міліметрові САУ «Гвоздика». Також 15 ворожих обстрілів позицій сил АТО відбулося південніше, поблизу селища Новгородське.

Неспокійна обстановка залишається і в районі Донецького аеропорту, проте тут окупанти не застосовують важке озброєння.

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Водночас на Маріупольському напрямку тривають систематичні обстріли передових позицій сил АТО поблизу Красногорівки та Мар’їнки. Ворог застосовує широкий спектр озброєнь – від стрілецької зброї до мінометів. Зазвичай окупанти активізуються близько 17-ї години і ведуть щільний вогонь впродовж двох-трьох наступних годин.

Крім того, вчора між Миколаївкою і Докучаєвськом відбулося бойове зіткнення сил АТО з окупантами – в темну пору доби ворожа ДРГ атакувала український опорний пункт.

Незаконні збройні формування обстрілювали також українські позиції на ділянці фронту від Павлополя до Азовського моря. Відбулося близько 10 мінометних обстрілів з боку ворога, сказав Мотузяник.