Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, бойовики здійснили понад 20 обстрілів - штаб

Впродовж дня ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно напруженою. Бойовики з початку доби 21 раз обстріляли українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що члени проросійських терористичних бандформувань здебільшого обстрілювали українські позиції в районі Горлівки та на околицях Донецька.

Читайте такожМинула доба в зоні АТО пройшла без втрат

«З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь по наших воїнах в Авдіївці та на шахті Бутівка. Опорні пункти українських Збройних сил в Опитному противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та зенітної установки. Неспокійно було і в районі Пісків, де противник обстрілював наших воїнів зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, неподалік тимчасово окупованої Горлівки проросійські бойовики застосували гранатомети та великокаліберні кулемети по українських укріпленнях в Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Майорську.