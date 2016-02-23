Біля Авдіївки поранені двоє українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в Красногорівці - штаб АТО

«За минулу добу, внаслідок бойових дій, які відбуваються, загиблих українських військових немає, двоє – отримали поранення», - повідомив Андрій Лисенко.

Він також зазначив, що поранення українські військові отримали поблизу Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО в результаті бойових дій поранені два українських військових, ще 11 отримали поранення через необережне поводження з вибуховим пристроєм.