Біля Авдіївки поранені двоє українських військових
13:43, 23 лютого 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО поранено двоє українських військових.
Поранення українські військові отримали поблизу Авдіївки / Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу, внаслідок бойових дій, які відбуваються, загиблих українських військових немає, двоє – отримали поранення», - повідомив Андрій Лисенко.
Він також зазначив, що поранення українські військові отримали поблизу Авдіївки.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО в результаті бойових дій поранені два українських військових, ще 11 отримали поранення через необережне поводження з вибуховим пристроєм.
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