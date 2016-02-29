В ОБСЄ поскаржилися на бойовиків, які перешкоджали роботі місії на Донбасі

Цю інформацію підтвердили у прес-службі СММ ОБСЄ, передає Ліга.Новости.

У прес-службі зазначили, що проросійський найманець, мабуть, був у стані алкогольного сп'яніння. "СММ залишила це місце", - наголошується у повідомленні.

Бойовики також відмовили СММ в доступі в с. Приморське, що за 39 км на північний схід від Маріуполя, с. Старомихайлівка.

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Терористи поблизу блокпосту біля Станиці Луганської наполягли на тому, щоб спостерігачі СММ залишили територію.

"Озброєний член "ЛНР" зупинив патруль СММ на блокпості у Піонерському (19 км на схід від Луганська)", - зазначили у прес-службі.

Приблизно за 15 хвилин приїхав інший бойовик і супроводив СММ у центр села. "СММ мала доступ тільки до цієї частини населеного пункту", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі ОБСЄ помітили фургон з написом "Вантаж 200", який перетнув українсько-російський кордон.