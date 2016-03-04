Бойовики гатять по позиціях сил АТО з кулеметів, гранатометів, зеніток та стрілецької зброї: 57 обстрілів за добу
Обстановка в зоні проведення АТО залишається неспокійною, хоча кількість обстрілів порівняно з минулою добою зменшилась.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зафіксовано 57 обстрілів позицій ЗСУ, з них на Донецькому напрямку - 46 та 11 - на Маріупольському.
"Позиції наших військ поблизу Зайцевого, Лозового, Майорська, Луганського, Троїцького та Пісків російські терористи обстріляли з гранатометів різних калібрів та великокаліберних кулеметів. Із зенітної установки ЗУ-23 вели вогонь по позиції поряд з Луганським", - йдеться у повідомленні штабу.
По опорних пунктах українських військ у районі Мар’їнки, Лебединського та Павлополя бойовики вели вогонь з гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Близько 20.00 терористи відкрили неприцільний вогонь з міномета та випустили по опорних пунктах сил АТО поблизу Опитного 6 мін. А по позиціях на шахті Бутівка та в районі Авдіївки та Пісків російські бойовики вели вогонь з різних калібрів та великокаліберних кулеметів.
З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та Пісків.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину4 березня 2016 року:Обстановка в зоні проведення АТО залишається...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 3 марта 2016 г.