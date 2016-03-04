Бойовики гатять по позиціях сил АТО з кулеметів, гранатометів, зеніток та стрілецької зброї: 57 обстрілів за добу

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зафіксовано 57 обстрілів позицій ЗСУ, з них на Донецькому напрямку - 46 та 11 - на Маріупольському.

"Позиції наших військ поблизу Зайцевого, Лозового, Майорська, Луганського, Троїцького та Пісків російські терористи обстріляли з гранатометів різних калібрів та великокаліберних кулеметів. Із зенітної установки ЗУ-23 вели вогонь по позиції поряд з Луганським", - йдеться у повідомленні штабу.

По опорних пунктах українських військ у районі Мар’їнки, Лебединського та Павлополя бойовики вели вогонь з гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один зазнав поранення

Близько 20.00 терористи відкрили неприцільний вогонь з міномета та випустили по опорних пунктах сил АТО поблизу Опитного 6 мін. А по позиціях на шахті Бутівка та в районі Авдіївки та Пісків російські бойовики вели вогонь з різних калібрів та великокаліберних кулеметів.

З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та Пісків.