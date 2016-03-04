За добу в зоні АТО поранені троє українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, трьох було поранено", - сказав Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку було спокійно.

Водночас на Донецькому напрямку, крім вранішнього обстрілу з «Градів» позицій сил АТО під Красногорівкою, противник також застосував 82-мм міномети в районі Опитного.

В цілому провокації та прицільні обстріли бойовиків вчора тривали по всій лінії зіткнення. Найгарячіші точки – Світлодарська дуга, Горлівська агломерація, Донецький аеропорт.

За словами Лисенка, противник відкриває вогонь, як у світлу, так і в темну пору доби, але після заходу сонця кількість обстрілів та щільність вогню різко зростають. Всього на Донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 46 обстрілів з боку НЗФ.

На Маріупольському напрямку, як зазначив Лисенко, противник порушував режим тиші по всьому фронту. Двічі окупанти застосували 82-мм міномети. В ході одного з ворожих обстрілів сили АТО відкрили вогонь у відповідь і рішуче припинили провокацію бойовиків. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 11 обстрілів наших позицій з боку НЗФ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними штабу АТО, минулої доби терористи 57 разів обстріляли позиції Збройних сил України.