В Авдіївці не припиняється збройне протистояння, терористи гатять з мінометів

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що за попередню добу супротивник 73 рази відкривав вогонь по українських позиціях, що на три обстріли більше порівняно з добою раніше.

"Епіцентром збройного протистояння залишається Авдіївка. Тут проти українських воїнів противник завдав 9 вогневих ударів з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Всього підрозділи, які обороняють це місто, були обстріляні 25 разів", - йдеться у повідомленні штабу.

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Також вогонь з мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, бойовики відкривали по силах АТО в напрямку Зайцевого, Новгородського, Невельського та Пісків. А із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї в районах Опитного, Широкиного та Майорська.

На Маріупольському напрямку бандити продовжили активність своїх снайперів поблизу Мар’їнки, а в районі Павлопіля ворог знову застосував вогонь по опорних пунктах українських військових із самохідних артилерійських установок.

"За вказаний період сили АТО змушені були 18 разів відкривати вогонь у відповідь", - зазначили у прес-центрі.