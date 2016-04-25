У Мар'їнці українські військові двічі відкрили вогонь у відповідь
10:46, 25 квітня 2016Війна
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За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у секторі "Маріуполь".
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер сектору Віталій Кирилов, повідомляє 0629.
За його словами, по три рази були обстріляні Широкине і Олександрівка, 10 разів - Мар'їнка, по одному разу - Павлопіль і Новотроїцьке.
Крім великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь із САУ 122-мм і мінометів 120-мм. Обидва рази в Мар'їнці.
"У відповідь українські військові двічі відкрили вогонь", - йдеться в повідомленні.
Безпілотники зафіксовані не були.
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Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення АТО активність російських найманців залишається високою. За даними штабу АТО, за добу 24 квітня вони здійснили 29 обстрілів.
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