У Мар'їнці українські військові двічі відкрили вогонь у відповідь

Про це повідомив прес-офіцер сектору Віталій Кирилов, повідомляє 0629.

За його словами, по три рази були обстріляні Широкине і Олександрівка, 10 разів - Мар'їнка, по одному разу - Павлопіль і Новотроїцьке.

Крім великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь із САУ 122-мм і мінометів 120-мм. Обидва рази в Мар'їнці.

"У відповідь українські військові двічі відкрили вогонь", - йдеться в повідомленні.

Безпілотники зафіксовані не були.

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Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення АТО активність російських найманців залишається високою. За даними штабу АТО, за добу 24 квітня вони здійснили 29 обстрілів.