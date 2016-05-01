Бойовикам наказали захопити промзону Авдіївки до 9 травня - журналіст (відео)

Як пояснює Цаплієнко із посиланням на дані української розвідки, ватажки бойовиків надали своїм людям наказ за будь-яку ціну захопити промзону до Великодня, або в крайньому випадку до 9 травня, передає ТСН.

Проте, як запевняють десантники, 120-мм "подарунками", які бойовики постійно надсилають, захопити промзону не вдасться. Крім того, десантники заспокоюють, що неабияк розширили свій плацдарм.

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Водночас, втративши перед святами важливі позиції, противник розпочав полювання на маневрену групу гранатометників, які не дають бойовикам підійти впритул до промзони.

"Полювання це, скоріше, PR, вони полюють з використанням артилерійської розвідки, артилерії. На жаль, від їхньої тактики страждають мирні мешканці", - розповів стрілець з АГС "Мирон".