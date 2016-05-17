За добу у зоні АТО поранено п’ятьох українських військових
13:45, 17 травня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, п’ятеро бійців дістали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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Минулої доби на Донбасі зафіксовано 18 випадків застосування бойовиками зброї на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще один боєць отримав поранення.
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