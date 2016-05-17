За добу у зоні АТО поранено п’ятьох українських військових

13:45, 17 травня 2016
Війна
147 0

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, п’ятеро бійців дістали поранення.

REUTERS

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожДрон бойовиків скинув вибухівку на українську військову частину в тилу – штаб АТО

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 18 випадків застосування бойовиками зброї на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще один боєць отримав поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter