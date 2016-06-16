У штабі АТО констатують зменшення обстрілів з боку бойовиків впродовж цієї доби

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

"Обстановка в районі проведення АТО з початком доби та протягом дня відносно стабілізувалась. З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України", - зазначається у повідомленні.

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У прес-центрі повідомляють, що російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 мм вели вогонь по укріпленнях поруч Луганського. Позиції неподалік Авдіївки, Зайцевого, Водяного, Павлополя та Мар’їнки супротивник обстрілював зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів.

Також з протитанкового ракетного комплексу ворог намагався поцілити по опорному пункту поруч Водяного.

Активний снайперський вогонь зафіксований в районі Мар’їнки, Новотроїцького та Авдіївки, підкреслюється в повідомленні прес-центру.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", двоє важко поранені.