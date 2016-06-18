За добу 4 військових поранено біля Мар'їнки, 1 - біля шахти "Бутовка"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але п'ятеро дістали поранення", - сказав Лисенко.

Зокрема, за його словами, одного бійця було поранено в районі шахти "Путилівська" ("Бутовка") ще четверо - поблизу Мар'їнки.

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В свою чергу, як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, вчора у зв’язку обстрілом позицій українських військових було призупинено пропускні операції у КПВВ "Мар'їнка".

"Терористи вели вогонь із н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території. З метою недопущення втрат серед мирних жителів та персоналу Держприкордонслужби було прийнято рішення про завершення роботи контрольного пункту о 18:30", - сказано у ньому.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, зокрема 10 разів - біля Мар'їнки.