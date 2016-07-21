Автори "Миротворця" створили інтерактивну карту місць проживання в РФ бойовиків, що воювали в Україні

Про це повідомив на своїй сторінці депутат Верховної Ради Антон Геращенко.

"На сьогодні на карту вже виведено 3200 посилань на бойовиків і терористів. У черзі на заповнення стоїть ще 15 тисяч карток на російських негідників, потім будуть введені громадяни інших країн, які воювали проти України, і українські ренегати. На все не вистачає робочих рук", - написав він.

За словами нардепа, "там є всі, які засвітилися у відкритих джерелах, російські терористи, найманці і бойовики від Калінінграда до Петропавловська-Камчатського".

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Геращенко наголосив, що тепер всі бажаючі, в першу чергу самі громадяни Росії, можуть зайти на сайт "Миротворець" і подивитися, "чи немає серед його сусідів терористів і бойовиків", які воювали на території України.

"У перспективі центр "Миротворець" стане прообразом українського центру Симона Візенталя, який допоможе відстежити і знайти всіх негідників, що зазіхнули на нашу Батьківщину, так само як це зробила держава Ізраїль з нацисткими злочинцями. Ніхто від справедливої відплати не піде!", - заявив він.