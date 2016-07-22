З початку доби у зоні АТО російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ - штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник обстріляв укріплення українських бійців в Широкиному і тричі - у Старогнатівці.

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Крім того, з мінометів калібру 82 мм російські окупаційні війська вели вогонь по українських військових у Талаківці, з гранатометів стріляли по Водяному та Мар’їнці, а великокаліберні кулемети застосували у Широкиному. Захисники Широкиного та Мар’їнки потрапили під ворожий снайперський вогонь.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики обстріляли українські позиції у Новоселівці Другій, Авдіївці, Новгородському та біля шахти «Бутівка». Також під Луганським бойовики задіяли БМП, у Зайцевому та Авдіївці - стрілецьку зброю.

На Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалася тиша.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Цих втрат українські війська зазнали у бойовому зіткненні під Мар’їнкою.