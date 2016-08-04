У військовій службі правопорядку розповіли про дві тисячі дезертирів, яких повернули до частин

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. командира військової служби правопорядку у Збройних силах України генерал-майор Ігор Криштун на брифінгу в Києві.

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«Протягом травня-червня цього року спільно з органами Нацполіції, військовими комісаріатами, військовою прокуратурою, командирами військових частин, військовою службою правопорядку був проведений широкомасштабний розшук військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини в 2014 – 2016 роках», - сказав він.

За словами Криштуна, «ми знайшли і повернули до військових частин і передали в прокуратуру близько 2 тис. військовослужбовців».

«Ця робота і далі буде продовжуватись. Ми наполегливо працюємо в цьому напрямку», - наголосив в.о. командира військової служби правопорядку в ЗСУ.