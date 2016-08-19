Бойовики обстріляли Вуглегірську ТЕС - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обстріл стався ще зранку, 17 серпня.

"Українські військові спостерігачі зафіксували вісім пострілів артилерії калібром 152 мм. Три снаряди впали у районі ТЕС", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок потужних вибухів руйнувань зазнав резервуар питної води та пошкоджено лабораторію контролю очистки та контролю якості води теплоелектростанції, додали військові.

Місця розривів 152-мм боєприпасів та наслідки руйнування інфраструктурних об'єктів були задокументовані у присутності представників ОБСЄ.