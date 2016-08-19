Бойовики обстріляли Вуглегірську ТЕС - штаб АТО
02:14, 19 серпня 2016Війна
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Вогонь із артилерійських систем вівся у напрямку Горлівка – Семигірря.
Пошкоджено лабораторію контролю очистки та контролю якості води / facebook.com/ato.news
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що обстріл стався ще зранку, 17 серпня.
"Українські військові спостерігачі зафіксували вісім пострілів артилерії калібром 152 мм. Три снаряди впали у районі ТЕС", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок потужних вибухів руйнувань зазнав резервуар питної води та пошкоджено лабораторію контролю очистки та контролю якості води теплоелектростанції, додали військові.
Місця розривів 152-мм боєприпасів та наслідки руйнування інфраструктурних об'єктів були задокументовані у присутності представників ОБСЄ.
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