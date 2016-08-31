"Один з найкращих штурмовиків": у районі Донецька від кулі снайпера загинув боєць ПС (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив командир 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС Дмитро Коцюбайло.

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"На передовій в районі Донецька від кулі снайпера загинув наш побратим, уродженець з міста Дніпра Ворошило Євген, друг "Джек". Один з найкращих штурмовиків, до початку війни в Україні п'ять років прослужив в гарячих точках у миротворчих військах", - йдеться у його повідомленні.

Коцюбайло розповів, що після поранення Ворошило повернувся назад до 1-ої ОШР захищати свою країну.

Раніше штаб повідомляв, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань в районі проведення антитерористичної операції 75 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.