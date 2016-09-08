Росія та бойовики зривають Мінський процес через проведення "праймеріз" на Донбасі - Айвазовська

Про це Айвазовська повідомила у Facebook.

"ОРДЛО та РФ свідомо йдуть на зрив переговорного процесу та вводять в оману європейців через запуск від сьогодні системи пропагандистських "праймеріз" на неконтрольованій поки Україною території ", - наголосила представник України.

За її словами, ще в травні під час візиту помічника президента РФ Владислава Суркова до Донецька було заявлено публічно про підготовку цієї спецоперації.

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У цьому зв'язку Айвазовська підкреслила, що у липні терористичні формування в незаконний спосіб, в супереч українському законодавству, оголосили про проведення так званих "праймеріз" на початок жовтня, а голосування до органів місцевого самоврядування окупованих територій заплановане на початок листопада.

Вона звертає увагу, що бойовики хочуть запросити Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, щоб "легітимізувати фейковий процес".

"Втім, з їхнього боку разом з РФ ведуться активні переговори щодо участі маргінальних груп з різних країн Європи в якості спостерігачів, які свідомо перетнуть наш кордон в незаконний спосіб. Система реєстрації виборців та формування списків свідчить про намір виявити коло прихильників, груп виборців, які стануть базовими в майбутньому", - наголосила Айвазовська.

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Разом з тим вона стверджує, що решта громадян тимчасово окупованих територій можуть піддаватись погрозам, залякуванням та переслідуванням.

Представник України відзначає, що для так званих "праймеріз" утворюються виборчі комісії, формуються одномандатні мажоритарні виборчі округи, застосовується ценз осідлості для кандидатів.

"Хоча зі слів опонентів-переговорників, цей акт не має відношення до виборів, ми усвідомлюємо досить вагомі наслідки, які їх організація принесе для переговорного процесу", - заявила Айвазовська.

Вона зауважує, що у друкованій пресі на тимчасово окупованих територіях мова йде про те, що лише кандидати, які пройдуть "праймеріз", зможуть висувати свої кандидатури на позачергових виборах.

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Тому на ії думку, "ОРДЛО та РФ вносить деструктив в переговорний процес, якого і так вистачає. Саме ці дії дають Україні право звинувачувати опонентів у маніпуляціях в політичному питанні, про які всі повинні знати".

У підсумку Айвазовська нагадала, що позиція України стосовно проведення виборів на Донбасі незмінна. Вони можуть відбутися після реалізації повного та беззастережного безпекового блоку на основі українського законодавства, Конституції України та міжнародних стандартів. На таких виборах повинні брати участь українські партії, ЦВК, відбуватися трансляція українських медіа та доступ українських журналістів, дотримання свободи слова, та участь у виборах переселенців.

"І лише український парламент прийматиме рішення відповідно до української Конституції в частині власної юрисдикції та норми щодо суверенності і незалежності", - наголосила Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, вчора Україна на зустрічі Мінської групи висловила стурбованість організацією «праймеріз» в окупованій частині Донецької області.