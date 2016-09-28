Хуг сьогодні відвідає ділянку розведення сил і засобів на Донбасі

Про це повідомляє моніторингова місія ОБСЄ на сторінці в Facebook.

"28 вересня, Перший Заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), Александр Хуг, разом з іншими спостерігачами СММ ОБСЄ здійснить патруль в район Богданівки-Петрівського - однієї з трьох ділянок розведення сил і засобів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики "ЛНР" не допустили спостерігачів в район, де заплановано розведення сил – ОБСЄ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з визначеними координатами.

Зазначимо, що після підписання 21 вересня Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування бойовики продовжують заважати роботі місії ОБСЄ.

Так, 25 вересня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики не допускають спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до міста Золоте, в якому заплановано розведення сил і засобів від лінії зіткнення.