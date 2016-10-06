Бойовики за день 12 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ - штаб
Бойовики сьогодні 12 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних Сил України.
Про це, як повідомляє Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України, йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.
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На Маріупольському напрямку зафіксовано шість обстрілів. В районах Широкиного та Мар’їнки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, а поблизу Павлополя зафіксовано снайперський вогонь.
На Луганському напрямку відбулося чотири збройні провокації. «Ворог відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, Новозванівки, Попасної та в районі Станиці Луганської», - йдеться у повідомленні.
Найменшу активність, наголошується у зведенні, окупанти проявляли на Донецькому напрямку. Там в районі Авдіївки бойовики двічі застосовували гранатомети різних систем, а також кулемети великого калібру.