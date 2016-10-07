Розведення сил в районі Золотого та Петрівського пройшло без бойових втрат для ЗСУ – Марчук

Про це повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук у Facebook.

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"Для скептиків і критиків спроби синхронного розведення повідомляю: за час роботи над ділянками по розведенню біля Золотого і Петрівського, а це майже місяць, тут не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець. Це що стосується критеріїв оцінки цієї роботи", - написав Марчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Марчук заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військ у районі Петрівського.

Своєю чергою речник АТО підполковник Віктор Шубец зазначив: "Ми планували не тільки в Петрівському, а планували також на Луганському напрямку. Але у зв’язку з тим, що в Станиці Луганській протягом останніх трьох діб тривають обстріли, це питання не було забезпечено»

Він висловив сподівання, що "обстрілів все-таки не буде, й ми зможемо забезпечити виконання домовленостей".

Раніше прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що реалізація Рамкового рішення про розведення сил на Донбасі буде продовжена 7 і 9 жовтня в Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня, відповідно до Рамкового рішення, на околиці міста Золоте військовослужбовці Збройних сил України відійшли на визначені представниками ОБСЄ рубежі.

3 жовтня російські окупанти провели обстріл українських позицій біля Петрівського після сигналу про початок відведення військовослужбовців ЗСУ, таким чином зірвавши відведення.

Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування було підписано 21 вересня в Мінську.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 км у ширину і 2 км углиб. Розведення сил і засобів на кожній із двох ділянок здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.