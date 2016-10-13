Бойовики зривають угоду про розведення сил на лінії зіткнення - СЦКК

Про це йдеться у заяві керівника української сторони СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького, опублікованій прес-центром штабу АТО.

Як зазначають у СЦКК, останніми днями спостерігається ескалація ситуації та значне збільшення порушень режиму припинення вогню уздовж всієї лінії зіткнення сторін, в тому числі з використанням збройними формуваннями ОРДО/ОРЛО озброєння і військової техніки, які повинні бути відведені на визначені Мінськими угодами відстані.

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"Так, 10 жовтня було зафіксовано 49 обстрілів, в тому числі 25 (336 снарядів та мін)з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також 120 та 82 мм мінометів. 11 жовтня зафіксовано 48 обстрілів по позиціям ЗС України було випущено 629 мін і снарядів різних калібрів. Вже 12 жовтня станом на 22.00 зафіксовано 41 обстріл (988 снарядів та мін). Лише протягом останніх днів загинули 2 та поранено 19 військовослужбовців ЗС України", - йдеться в повідомленні.

"Найбільшого вогневого впливу цими днями зазнав Маріупольський напрямок, на який прийшлося близько половини усіх обстрілів. За неповні три доби на цьому напрямку зафіксовано понад 1600 розривів артилерійських снарядів та мін. Неспокійно й поблизу ділянок, де відбулося розведення сил та засобів, що підтверджується спостерігачами СММ ОБСЄ", - зазначили в СЦКК.

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Як розповіли в СЦКК, серед іншого, 12 жовтня близько 20.15 спостерігачі української сторони візуально спостерігали, як в межах ділянки розведення №1 (Станиця Луганська), біля пішохідного мосту, група озброєних осіб на території ОРЛО розпочала хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї, а о 20.53 було здійснено обстріл позицій підрозділів ЗС України зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли) та 7 черг з великокаліберного кулемета.

Про всі зазначені факти українською стороною СЦКК поінформовано СММ ОБСЄ.

"Зазначене свідчить про небажання керівництва ОРДО/ОРЛО виконувати Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів, та ставить під сумнів можливість розведення сил і засобів на ділянці №1 протягом найближчого часу. Таким чином керівництво ОРДЛО в черговий раз зриває виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи", - наголосили в СЦКК.