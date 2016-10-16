Бійці АТО поділилися враженнями від переданого Порошенком озброєння та техніки (відео)

Із Чугуєва на Харківщині техніку розвезуть по військових частинах, на полігоні та на фронт, йдеться в сюжеті ТСН.

Розробці Миколаївського заводу БТР "Вітязь" радіє військовий Дмитро. Броньовану машину переробили під потреби зв'язку. "До цього таких БТР в Україні не було", - каже військовослужбовець.

Військовий із позивним "Красний" споглядав на шеренгу ідеально пофарбованих бойових машин і пригадував свій БТР узимку 2015-го, коли техніка дуже часто виходила з ладу. "Мороз, холод, зупинилися, наш водій поліз під техніку, кардан відлетів буквально. Сніг, усі стоять, він голими руками все це крутить", - розповів боєць 80-ї ОДШБ.

Його побратим каже, що тоді про теперішнє оснащення тільки мріяли. "На початку ми могли тільки мріяти про таку техніку, зараз приходять новітні зразки, зразки після ремонту", - каже боєць із позивним "Метал".

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Багато новенької техніки, як от крупнокаліберні міномети, не можуть поїхати на лінію фронту, бо вони заборонені мінськими домовленостями. Військові через те трохи шкодують. "Хороший міномет, наводиться швидко і дальність хороша, сепарів б'є добре", - кажуть вони. Користуватися новими взірцями військові зможуть тільки на полігоні. "Ми користуємось наразі мінометами 1976-1978 років, а це новий міномет – наш, український", - радіють вони.

Якщо міномети й танки видали нові, то інша техніка – відремонтована. Артилерист не без захоплення демонструє оновлену реактивну систему залпового вогню. "Модернізація проведена, встановлені нові системи зв'язку. Це 1980 року виробництва. До 2014 року це все йшло на металобрухт або на продаж, а зараз взялися за те, що армію треба озброювати", - каже військовослужбовець 27-ї окремої артилерійської бригади Володимир Коваль.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ відбулася в Чугуєві під Харковом.

Всього було передано більше 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.