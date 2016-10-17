"У "Моторолі" виявилася начинка від Galaxy Note 7": як соцмережі відреагували на ліквідацію терориста "ДНР"

16 жовтня бойовика "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола" підірвали в ліфті в Донецьку.

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