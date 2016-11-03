Україна хоче на Донбас поліцейську місію ОБСЄ чисельністю 18-20 тисяч осіб - спецпредставник Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві спеціальний представник Федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ 2016 року та координатор міжсуспільного співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами «Східного партнерства» Ґернот Ерлер.

Як зазначив Ерлер, український президент Петро Порошенко після зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Берліні, яка відбулася 19 жовтня, "висловився стосовно цієї поліцейської місії, але це не було на передньому плані перемовин у Берліні".

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"Ви знаєте, напевно, теж, підтекст - така поліцейська місія повинна убезпечити місцеві вибори і забезпечити безпеку. Питання полягає в тому, хто має отримати таке доручення або мандат, і яким чином можна досягнути консенсусу, по-іншому неможливо. Якщо немає консенсусу між українською і російською сторонами, а також керівниками сепаратистів, то це не спрацює, тоді, так би мовити, місцеві вибори не зможуть відбутися", - наголосив Ерлер.

У цьому зв'язку він сказав, що, на жаль, думки розходяться надто далеко.

"Що цікаво, Україна вже тривалий час виступає за поліцейську місію в рамках ОБСЄ, але це не так просто. Ніколи ще не було такої озброєної місії ОБСЄ, і всі 57 країн-учасниць ОБСЄ повинні погодитися з такою пропозицією. Україна виходить від 18 до 20 тисяч людей у цій озброєній місії", - заявив Ерлер.

При цьому він сказав, що раніше було витрачено багато часу, "поки ми змогли надати 700-800 спостерігачів від ОБСЄ (для Спеціальної моніторингової місії), і великим країнам це дається не легко, запропонувати кваліфікованих людей".

"Можемо уявити, наскільки це буде важко, якщо насправді дійде до такого порядку величини, наскільки це буде важко знайти людей, які були б відповідно підготовленими", - завив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод. Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.