По Кримському на Луганщині бойовики гатили з танка - штаб
Сьогодні російсько-окупаційні війська 27 разів обстрілювали позиції сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО дістали поранення четверо українських військових – Міноборони
Так, на Луганському напрямку ворог використовував міномети під час обстрілів урочища Костомарове та Кримського, а з гранатометів і стрілецької зброї вів обстріл Новоолександрівки і Сокільників. По Кримському вів вогонь танк.
"На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовиками обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Водяне, Новотроїцьке, Талаківка та Павлопіль. Поблизу останнього працював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку, в районі Авдіївки противник застосував міномет, додали в штабі.