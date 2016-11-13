По Кримському на Луганщині бойовики гатили з танка - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Так, на Луганському напрямку ворог використовував міномети під час обстрілів урочища Костомарове та Кримського, а з гранатометів і стрілецької зброї вів обстріл Новоолександрівки і Сокільників. По Кримському вів вогонь танк.

"На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовиками обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Водяне, Новотроїцьке, Талаківка та Павлопіль. Поблизу останнього працював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку, в районі Авдіївки противник застосував міномет, додали в штабі.