ОБСЄ констатує різке збільшення обстрілів на Донбасі та рекордну кількість вибухів (карта, інфографіка)

13:51, 17 листопада 2016
Війна
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Спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують різке збільшення обстрілів у зоні АТО на Донбасі.

Інфоргафіка ОБСЄ / twitter.com/osce_ru

Про це заявив перший заступник керівника місії в Україні Александр Хуг, йдеться у Twitter ОБСЄ.

Так, кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих ОБСЄ, рекордно висока з початку року.

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Окрім того, за його словами, кількість обстрілів минулого тижня збільшилась на 150% у порівнянні з попереднім тижнем.

Разом з тим, як зазначається, минулого тижня спостерігачі зафіксували 3,444 вибухи, що викликані бомбометальними установками, танками, артилерією, ракетними системами залпового вогню  - також рекордна кількість за рік.

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