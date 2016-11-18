Бойовики здійснили обстріл на Луганському напрямку для "розваги" комісії з Москви - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Українська розвідка встановила, що один із ворожих обстрілів, який відбувся позавчора на Луганському напрямку, бойовики організували задля розваги своїх високих гостей – комісії МО та ГШ ЗС РФ з Москви», - сказав Лисенко.

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За його словами, на Донецькому напрямку бойові дії тривають практично в усіх «гарячих точках». «Перш за все, мова йде про Авдіївську промзону. Вчора на цих рубежах противник активно застосовував бронетехніку, а також танк. Загалом ворожі обстріли на цих рубежах тривали 5 годин», - повідомив Лисенко.

Окрім того, у Троїцькому (Світлодарська дуга), Зайцевому та Пісках окупанти активно застосовували міномети. По українських позиціях випущено понад 40 мін.

За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку минула доба позначилася зростанням кількості та посиленням щільності ворожих обстрілів з важкого озброєння. «Минулої доби окупанти активно застосовували міномети та гармати різних калібрів, а також танк. Традиційно дуже неспокійно у Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине», - сказав Лисенко.