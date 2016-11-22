Бойовики обстрілювали позиції АТО на всіх напрямках із БТР та мінометів
07:09, 22 листопада 2016Війна
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Минулої доби 21 листопада у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках.
Бойовики в зоні АТО / REUTERS
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР – по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляла 152 міліметрова артилерія противника, а Красногорівку – танк .
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На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському.
На Донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки.
Загалом відбулося 17 обстрілів.
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