Бойовики обстрілювали позиції АТО на всіх напрямках із БТР та мінометів

07:09, 22 листопада 2016
Війна
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Минулої доби 21 листопада у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. 

Бойовики в зоні АТО / REUTERS

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР – по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляла 152 міліметрова артилерія противника, а Красногорівку – танк .

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На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському.

На Донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки. 

Загалом відбулося 17 обстрілів.

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