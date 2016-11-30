Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях АТО, Широкине обстріляли з танків - штаб

З ночі і до 18.00 російсько-окупаційні війська 17 разів обстріляли наші позиції, з них 16 на Маріупольському напрямку. Про це повідомлии у прес-центрі штабу АТО.

Із 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також танків бойовики обстрілювали Широкине. Тут же вогонь вів і снайпер. Також під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне.

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«З гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку окупанти з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двох було поранено.