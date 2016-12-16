Турчинов - жителям Донбасу: ви не потрібні Росії, вона використовує вас як терористів-смертників проти України

Про це він розповів в інтерв'ю Лизі.net.

"Я б сказав так: у вас є тільки одна можливість жити спокійно, мирно і щасливо вдома, в Україні. Будь-який інший шлях - це шлях страждань, мук і смерті", - заявив Турчинов.

Крім того, продовжив секретар РНБО, три роки, які вони прожили в страшних умовах, одурманені російською пропагандою, тому доказ.

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"Ви не потрібні Росії. Москва вас використовує як терористів-смертників проти України. Чим швидше ви повернетеся до мирного життя в єдиній українській державі, тим менше страждань і втрат переживуть ваші сім'ї", - наголосив він.

Більше того, секретар РНБО зазначив, що багато хто вже усвідомив, що це правда.

"Незважаючи на всі потуги з боку російських ЗМІ, дуже багато вже переконалися: Москві не потрібні українці Донецька і Луганська. Росія зацікавлена в постійній рані, яка кровоточить на тілі України, у тому, щоб на окупованих територіях ніколи не настав мир", - підсумував Турчинов.

Раніше Турчинов заявив, що РФ витрати на утримання Луганська і Донецька оцінюються в більш ніж 6 млрд доларів на рік.