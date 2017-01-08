Усі поранені минулої доби у зоні АТО українські бійці перебувають у госпіталях - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу жоден військовий не загинув. Але шість військовослужбовців отримали поранення. Троє воїнів були поранені біля селища Троїцьке, на Луганському напрямку, під час ворожого мінометного обстрілу. Ще троє військовослужбовців були поранені внаслідок провокацій в районі Кримського», - сказав він.

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Мотузяник зазначив, що всі поранені військові знаходяться в госпіталях, їм надається кваліфікована медична допомога.

За його словами, на Луганському напрямку противник минулої доби випустив 31 мінометну міну по позиціям українських бійців.

На Донецькому напрямку головні протистояння відбувались біля Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі та в районі Горлівки. Біля селища Троїцьке противник випустив 9 мінометних мін та вів вогонь з бойових машин піхоти.

На Маріупольському напрямку ворог випустив 6 артилерійських та 87 мінометних снарядів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацію штабу АТО, минулої доби на Донбасі окупанти 72 рази обстріляли позиції Збройних сил України, поранено шістьох бійців.