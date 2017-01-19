Біля Авдіївки відбувся бій, українські військові прогнозують непросту ніч (відео)

20:12, 19 січня 2017
Війна
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19 січня під Авдіївкою українські позиції під обстрілами перебували від обіду. 

Біля Авдіївки відбувся бій / Скріншот

Ворог почав вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї, передає 5 канал.

На позиціях бойовики почали обстрілювати українські позиції із гранатометів. Армійці змушені відповідати, бо є загроза їхньому життю. Вогнем у відповідь українські захисники намагаються завадити ворожим розвідникам, що підкрадаються до позицій ЗСУ.

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"Відстріляні гільзи та вогонь серед білого дня – таке у нас по кілька разів на день", - розповідають військові.

Обстріли посилюються. Із кожною новою атакою терористи застосовують зброю дедалі більшого калібру. Так до позицій армійців під прикриттям вогню намагається підійти диверсійна група ворога.

За словами армійців, з початком року відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон "Спарта".

Наостанок військові прогнозують, що сьогоднішня ніч на позиціях буде непростою.

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Теги: #Авдіївка#бойовики#військові