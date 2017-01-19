Терористи підійшли впритул до позицій ЗСУ: журналісти розповіли подробиці бою біля Авдіївки (відео)
Терористи не припиняють майже цілодобових обстрілів Авдіївської промзони.
Навіть у Водохреще адепти "русского мира" посеред дня почали стріляти по українських солдатах.
"Під прикриттям мінометів та гранатометів терористи підійшли майже впритул до позицій Збройних сил України на кидок ручної гранати", - йдеться у сюжеті.
Українським бійцям довелось відкривати вогонь у відповідь, щоб відігнати бойовиків до окупованої Ясинуватої.
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Раніше військові заявили, що біля Авдіївки відбувся бій.
За словами бійців АТО, з початком року на позиціях терористів біля Авдіївки відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон "Спарта".
У ЗСУ прогнозують, що сьогоднішня ніч на позиціях буде непростою.