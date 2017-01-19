Терористи підійшли впритул до позицій ЗСУ: журналісти розповіли подробиці бою біля Авдіївки (відео)

21:35, 19 січня 2017
Війна
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Терористи не припиняють майже цілодобових обстрілів Авдіївської промзони.

Навіть у Водохреще адепти "русского мира" посеред дня почали стріляти по українських солдатах.

"Під прикриттям мінометів та гранатометів терористи підійшли майже впритул до позицій Збройних сил України на кидок ручної гранати", - йдеться у сюжеті.

Українським бійцям довелось відкривати вогонь у відповідь, щоб відігнати бойовиків до окупованої Ясинуватої.

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Раніше військові заявили, що біля Авдіївки відбувся бій.

За словами бійців АТО, з початком року на позиціях терористів біля Авдіївки відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон "Спарта".

У ЗСУ прогнозують, що сьогоднішня ніч на позиціях буде непростою.

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Теги: #Авдіївка#військові#бій