Терористи підійшли впритул до позицій ЗСУ: журналісти розповіли подробиці бою біля Авдіївки (відео)

Навіть у Водохреще адепти "русского мира" посеред дня почали стріляти по українських солдатах.

"Під прикриттям мінометів та гранатометів терористи підійшли майже впритул до позицій Збройних сил України на кидок ручної гранати", - йдеться у сюжеті.

Українським бійцям довелось відкривати вогонь у відповідь, щоб відігнати бойовиків до окупованої Ясинуватої.

Читайте такожУ районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення, атака терористів захлинулася

Раніше військові заявили, що біля Авдіївки відбувся бій.

За словами бійців АТО, з початком року на позиціях терористів біля Авдіївки відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон "Спарта".

У ЗСУ прогнозують, що сьогоднішня ніч на позиціях буде непростою.