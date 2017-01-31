Financial Times пов'язує загострення в Авдіївці з розмовою Трампа і Путіна

Як пише Financial Times, атака сил "ДНР" мала місце якраз після того, як Дональд Трамп провів свій перший телефонний дзвінок в якості президента США зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, обговорюючи як український, так і сирійський конфлікти.

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"У Києві зросли побоювання, що Трамп, який хоче перезавантаження відносин з Росією в рамках єдиної боротьби з ІДІЛ, може зняти санкції з Москви, які були введені у відповідь на агресію в Україні, або визнати незаконну анексію Криму", - зазначає видання.

Видання нагадує, що, за словами Трампа, про зняття санкцій говорити "дуже рано", хоч це питання, як повідомлялося, розглядається.

У Москві, в свою чергу, високо оцінили першу телефонну розмова між Путіним і Трампом як гарний початок для поліпшення двосторонніх відносин. Так, за словами Лаврова, президенти США і Росії показали, що вони хочуть діалогу, заснованого не на "моралізуванні", а на визнанні національних інтересів обох сторін.

Крім цього, як зазначається, тема загострення на Донбасі була головною на порядку денному переговорів у Берліні в понеділок між Петром Порошенком, президентом України, і Ангелою Меркель, канцлером Німеччини. "Угода про припинення вогню не працює. Ситуація у сфері безпеки на лінії зіткнення викликає побоювання", - сказала Меркель на спільній прес-конференції.

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Канцлер Німеччини є переконаним прихильником збереження трансатлантичних санкцій щодо Росії, поки сепаратистські бойовики не підтримують міцного припинення вогню і врегулювання. Однак німецькі чиновники стурбовані тим, що якщо США випадає з режиму санкцій, то консенсус ЄС про санкції також може зламатися: Італія, Греція, Болгарія і Словаччина є одними з країн, які неодноразово піддали сумніву санкційну політику.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп і Путін близько 45 хвилин спілкувалися телефоном. У Білому домі заявили, що розмова президентів стала значущим початком поліпшення відносин між США і РФ. У той же час прес-служба Кремля заявила, що Путін і Трамп домовилися налагодити партнерські відносини з приводу конфлікту в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.