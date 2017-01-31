З лікарні Авдіївки евакуювали всіх хворих – Донецька ВЦА

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Колесник.

«Сьогодні було вивезено 12 хворих з авдіївської лікарні, яких направили до лікувальних закладів Костянтинівки – неврологія, хірургія, терапія. Це цивільне населення, яке отримувало медичну допомогу в Авдіївці», – повідомив він.

На уточнююче запитання, чи триває процес вивезення хворих, Колесник відповів: «Ні. Ми вивезли вже всіх хворих, тому що в лікарні немає ні світла, ні води. Працюють лише генератори, які надала ДСНС».

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Він також повідомив, що вже відпрацьовано маршрут евакуації на випадок, якщо будуть надходити нові хворі.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстрілизалишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, вживаються необхідні заходи для того, щоби забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.