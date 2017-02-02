З 29 січня в Авдіївці внаслідок обстрілів загинув один мирний житель, ще 8 зазнали поранень - поліція
З 29 січня в Авдіївці внаслідок обстрілів загинув один мирний житель, ще 8 зазнали поранень.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.
Також, за даними поліції, з 29 січня у місті пошкоджено 78 будівель, з яких 7 квартир, 70 приватних будинків та магазин.
«Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів», - додали в управлінні.
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Крім того, зранку з міста евакуйовано більш як 140 жителів, з них 91 дитина. Автобуси супроводжує дорожня поліція. Планується вивезти ще 70 дітей.
«Ситуація в місті дещо покращилася, завдяки пуску природного газу у домівках стало тепліше. Але через обстріли терористів, які відкривають вогонь по ремонтним бригадам, електропостачання ще не відновлено», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.
Ремонтні бригади через обстріли бойовиків не можуть розпочати відновлювальні роботи на ЛЕП і фільтрувальній станції.