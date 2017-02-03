На Донбасі затримано бойовика "ДНР", якого особисто нагороджували ватажки терористів (фото, відео)

Він - мешканець Покровська Донецької області на прізвисько "Сєдьмой", йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Терорист брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.

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Він намагався потрапити на мирні території для "вирішення особистих питань". Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про затримання співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособника терористів, і що йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ. Сарган уточнила, що затриманий - кримчанин Андрій Трет'яков (1973 року народження) і що його доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання запобіжного заходу.