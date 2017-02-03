Опубліковане перехоплення розмови терориста "батальйону "Гіві": скаржиться на українських морпіхів (відео)
Волонтери отримали перехоплення телефонної розмови терориста із "батальйону Гіві", який безуспішно намагається прорвати рубежі оборони української морської піхоти.
Радіоперехоплення опублікували волонтери People's Project.
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"Сьогодні ми отримали унікальний аудіозапис. Його передали нам наші друзі з-під Маріуполя: це перехоплення телефонної розмови терориста із загону "Гіві", який зараз безуспішно намагається прорвати рубежі оборони морської піхоти. Терорист скаржиться, що морпіхи зовсім не дають їм спуску. Втім, досить слів: це варто просто послухати", - йдеться у коментарі до відео.
"Ці... з кулеметом, що сидять нагорі, вони не бояться ні***. Кулемет зустрічний їх не турбує", - поскаржився він.
УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!
Раніше ватажок терористичного батальйону "Сомалі" Михайло Толстих "Гіві" підтвердив інформацію, що отримав поранення у боях в промзоні Авдіївки.