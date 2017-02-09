"Одну ногу відірвало повністю й зрізало частину голови": бойовик розповів, яким знайшли ліквідованого "Гіві"
Ватажок бандформування "Легіон" й так званий "депутат ДНР" Сергій Завдовєєв розповів, що розглядаються дві версії вибуху, в результаті якого 8 лютого в Донецьку був ліквідований бойовик Михайло Толстих "Гіві".
Наразі є дві версії знищення терориста, передає один із пропагандистських ресурсів.
"Перша – вибухівка була закладена в його кабінеті в батареї. Судячи з усього, закладку зробив хтось із його бійців, "завербованих Україною". Скоріш за все, недавно прийнятих", - вважає бойовик.
Друга – нібито "ДРГ" з "Шмеля" вистрілили за межами бази у вікно. Обидві ці версії зараз перевіряються.
Читайте такожВогнемет, з якого знищили "Гіві", є лише на озброєнні російської армії - Шкіряк (відео)
За словами Завдовєєва, рами в кабінеті "Гіві" залишилися цілими, якби били з "Шмеля", їх би вивернуло всередину кімнати.
"По-друге, "Гіві" лежав ногами до вікна. Одну ногу відірвало повністю, а на другій — ступню, й зрізало частину голови, це показує, що був спрямований вибух з боку батареї. Якихось уламків у самій кімнаті знайдено не було, відповідно, це схоже на тротил або на пластид", — розповів бойовик.
Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".