"Одну ногу відірвало повністю й зрізало частину голови": бойовик розповів, яким знайшли ліквідованого "Гіві"

Наразі є дві версії знищення терориста, передає один із пропагандистських ресурсів.

"Перша – вибухівка була закладена в його кабінеті в батареї. Судячи з усього, закладку зробив хтось із його бійців, "завербованих Україною". Скоріш за все, недавно прийнятих", - вважає бойовик.

Друга – нібито "ДРГ" з "Шмеля" вистрілили за межами бази у вікно. Обидві ці версії зараз перевіряються.

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За словами Завдовєєва, рами в кабінеті "Гіві" залишилися цілими, якби били з "Шмеля", їх би вивернуло всередину кімнати.

"По-друге, "Гіві" лежав ногами до вікна. Одну ногу відірвало повністю, а на другій — ступню, й зрізало частину голови, це показує, що був спрямований вибух з боку батареї. Якихось уламків у самій кімнаті знайдено не було, відповідно, це схоже на тротил або на пластид", — розповів бойовик.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".