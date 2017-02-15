Бойовики обстрілювали Авдіївку протягом 12 годин - штаб

Обстріли бойовиками українських позицій в районі Авдіївки тривали вчора не менш ніж 12 годин. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

При цьому він додав, що «традиційно напруження зростає в другій половині дня - вчора ворог випустив по наших позиціях понад 60 мінометних снарядів і також застосовував снайперський вогонь та вогонь бойових машин піхоти».

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Мотузяник повідомив, що на Маріупольському напрямку найскладніша ситуація залишається в Широкиному та в районі населеного пункту Водяне. Там ворог неодноразово застосовував також вогонь БМП. За його словами, «там бойові дії тривають і вдень, і вночі».

Як повідомляв УНІАН раніше, причиною вибуху, що стався 14 лютого в окупованому Донецьку, було використання окупантами вибухонебезпечних предметів на казенному заводі хімічних виробів.

Це сталося під час проведення особовим складом одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ робіт зі збору та сортування металобрухту.