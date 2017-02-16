Родини полонених воїнів АТО готові долучитися до блокади торгівлі з окупованими територіями

Про це йдеться у відео-зверненні родичів заручників, яке 15 лютого опублікував голова Криворізького УКРОПу Микола Колесник на своїй сторінці у мережі Facebook.

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«Якщо треба, ми поїдемо на блокаду. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців чи зрушити з місця цю тему, то ми тільки підтримуємо вас і дякуємо за те, що пам'ятаєте про нас», – заявила одна з жінок, звертаючись до блокувальників. При цьому Микола Колесник супроводить відео коментарем: «Хлопці, чекайте, завтра будемо!»

Матері та дружини полонених наголошують, що зверталися до всіх уповноважених органів влади, засобів масової інформації та навіть міжнародних організацій з проханнями сприяти у визволенні їхніх годувальників, проте так і не отримали допомоги. Відтак зупинка товарообігу з ОРДЛО, за рахунок якого заробляють українські чиновники та терористи, залишається чи не єдиним дієвим засобом впливу на тих, хто утримує українців у заручниках.

Родини бранців закликали чинних можновладців, які нічого не зробили для визволення їхніх близьких, принаймні не перешкоджати блокаді торгівлі з окупованими районами Донбасу. «Хлопці, які пройшли Іловайськ і Дебальцеве у 2014 році, які одними з перших пішли захищати наші кордони, мають право там стояти і диктувати умови. Вони пішли за своїх побратимів, а не за чиїсь гроші», – йдеться у відео-зверненні.