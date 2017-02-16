"До зубів": ЗМІ дізналися, що змінилося в українському ВПК з початку війни на Донбасі

Наприклад, на початку 2010-х Харківський бронетанковий завод працював два дні у тиждень. Тепер же виробничий процес на підприємстві йде в дві зміни, і там відчувається кадровий голод, йдеться в статті "Нового времени".

"Це приклад того, що сталося з українським ВПК з початку війни",— розповідає Юрій Бровченко, заступник міністра економіки, який опікується в уряді ВПК. Державний концерн "Укроборонпром", який виробляє майже половину української зброї, за два останніх роки втричі збільшив обсяг виробництва нового озброєння, зазначає чиновник.

Відзначилися також "Мотор Січ", НВК "Техімпекс", "Укрспецтехніка", "Ленінська кузня" і ціла низка інших підприємств.

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Крім того, українські зброярі не просто представляють ринку нові зразки озброєнь, але й — вперше в своїй історії — серйозно взялися за те, щоб їхній продукт відповідав стандартам НАТО. У 2016-му одразу 40 підприємств, що входять до "Укроборонпрому", отримали доступ до головного каталогу Альянсу з логістики.

"Але держава навіть в умовах війни не може забезпечити достатньо коштів для актуальних розробок. Виробникам зброї, за оцінками Мінекономіки, в цьому році на запуск нових виробництв необхідно 11 млрд грн. Уряд виділив на ці потреби з держбюджету лише 785 млн грн", - наголошується у статті.

Також зазначається, що відродження ракетного потенціалу України є пріоритетним завданням. Так, в "Укроборонпромі" планують за кілька років створити ракетний щит, складений з високоточних далекобійних засобів ураження противника, які зможуть знищувати будь-яку ціль — від підземних бункерів до кораблів й літаків супротивника.

Для ВПК визначається ще один напрям на перспективу — виробництво власних двигунів для бронетехніки і танків. Раніше їх постачали з Росії, а зараз вітчизняну техніку комплектують дорогими імпортними двигунами.

Причому танки, ракети й кораблі Україна може виробляти на високому рівні та сама — були б бюджетні вливання.

Ще одна проблема — виробництво бойових вертольотів, якого в Україні також немає. Зате є кілька програм зі створення середніх вертольотів.

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