В The Atlantic Council пояснили, чому Україну необхідно озброїти негайно

За цією логікою, якщо ескалація вигідна тільки Росії, передача зброї Україні - це погана ідея. Але це дуже сумнівна логіка. Про це в статті для Atlantic Council політолог Rutgers University-Newark Олександр Мотиль, передає DT.UA.

Вона ґрунтується на припущенні, що Москва нібито лише відповіла на українські й західні ініціативи в Криму і на Донбасі. "А отже Україна поставила під загрозу російські інтереси своїм вибором демократії й Заходу. Тож "бідній Росії" нібито нічого не лишалося, окрім як відповісти насиллям. Захід розширив НАТО, а бідній Росії "довелося" вторгнутися до України. Те, що українська революція не була спрямована проти Росії і що саме російська агресія відвернула Україну від Москви, у цій логіці ігнорується. Так само, як і той факт, що НАТО переживав занепад, поки війна Путіна його не відродила. І альянс ніколи серйозно не цікавило членство України", - пише експерт.

Він додає, що останні події довели сумнівність цієї позиції. Кілька тижнів тому Росія влаштувала серйозну ескалацію із застосуванням артилерії проти України у місті Авдіївка. Слабке просування українських сил було надто незначним, щоб спровокувати настільки непропорційно жорстокі атаки. Вони були, швидше, сигналом Кремля новій адміністрації в США, що він може робити, що заманеться і коли заманеться у межах своєї так званої "сфери впливу".

Крім того, лише кілька днів тому російське телебачення підтвердило те, про що Україна говорила постійно: у проросійських бойовиків на Донбасі є близько 700 танків. Враховуючи, що у них було лише кілька бронемашин у 2014 році, можна зробити висновок, що танки прибули з Росії - єдиної країни, яка розділяє кордон з Донбасом. Звісно, Кремль заперечує це, але його заперечення сміховинні через абсурдність.

Все це вказує на одне: Росія підвишує ставки, відправляючи більше зброї, бойовиків чи посилюючи військовий тиск на Україну, не залежно від того, що Україна і Захід зроблять. "Кремль йде на ескалацію не тому, що він реагує на дії Заходу чи України, а тому, що у нього є свої імперіалістичні плани щодо України і інших країни так званого "близького зарубіжжя". Українська незалежність, так само як і білоруська чи незалежність країн Балтії, - це провокація проти потреб путінської Росії", - йдеться в статті.

Автор погоджується, що якби ЄС чи США озброїли Україну, вірогідно, що Росія б на це відповіла. Але проблема в тому, що Росія влаштує ескалацію все одно, навіть якщо Київ не отримає летальну зброю. Передача озброєння підвищить здатність України захистити себе.

"Уявімо, що США передали Україні 700 протитанкових ракет. А Росія відіслала ще 700 танків "у відповідь". За яких Україна має більше можливостей стримати російський наступ: коли у неї нема протитанкових ракет, а у Росії є 700 танків, чи коли в України є 700 західних ракет, а у Росії є 1400 танків? Звісно ж у другому випадку. Тому що в першому Росія може здобути перевагу над Україною без втрат. А так їй доведеться двічі подумати, чи готова вона втратити 700 танків. Тож треба озброїти Україну негайно", - йдеться в статті.

Автор додає, що мир на сході України почнеться тоді, коли Росія та її тиранічний президент вирішать, що вони хочуть цього миру. Але шанси спалаху насильства будуть скорочені, якщо в України будуть серйозні можливості захиститися від російського наступу.