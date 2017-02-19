В Міноборони розповіли про нове загострення під Авдіївкою: вчора бойовики випустили там понад 300 мін
Проросійські бойовики продовжують обстріл українських позицій по всій лінії розмежування, ситуація під Авдіївкою знову загострилася.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Живу силу противника підтримували міномети і танки російсько-окупаційних військ. Бойові дії тривали безперервно 7 годин. За приблизними підрахунками, вчора в районі Авдіївки противник випустив понад 300 мін і близько 70 танкових снарядів... Під Авдіївкою ситуація демонструє тенденцію до загострення", - сказав він.
Мотузяник також відзначив, що саме в результаті влучення ворожих артилерійських снарядів в лінії електропередач вчора ввечері Авдіївка знову була знеструмлена.
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Крім того, за словами Мотузяника, всього за добу по всій лінії фронту бойовики здійснили 105 обстрілів, а бої ведуться на ділянках, де зазвичай було спокійно.
"На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій вчора було Водяне. З ранку бойовики обстрілювали з мінометів, увечері - підключилася ствольна і реактивна артилерія. Серія потужних ворожих артилерійських та мінометних обстрілів була в Красногорівці, Новогригоровці та Павлополі", - сказав він.
За словами представника Міноборони, на Луганському напрямку основні бойові дії тривають у Попаснянському районі, також бойовики порушили режим тиші у Станиці Луганській.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО були поранені дев'ять українських військових, один зник безвісти.