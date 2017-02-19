В Міноборони розповіли про нове загострення під Авдіївкою: вчора бойовики випустили там понад 300 мін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Живу силу противника підтримували міномети і танки російсько-окупаційних військ. Бойові дії тривали безперервно 7 годин. За приблизними підрахунками, вчора в районі Авдіївки противник випустив понад 300 мін і близько 70 танкових снарядів... Під Авдіївкою ситуація демонструє тенденцію до загострення", - сказав він.

Мотузяник також відзначив, що саме в результаті влучення ворожих артилерійських снарядів в лінії електропередач вчора ввечері Авдіївка знову була знеструмлена.

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Крім того, за словами Мотузяника, всього за добу по всій лінії фронту бойовики здійснили 105 обстрілів, а бої ведуться на ділянках, де зазвичай було спокійно.

"На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій вчора було Водяне. З ранку бойовики обстрілювали з мінометів, увечері - підключилася ствольна і реактивна артилерія. Серія потужних ворожих артилерійських та мінометних обстрілів була в Красногорівці, Новогригоровці та Павлополі", - сказав він.

За словами представника Міноборони, на Луганському напрямку основні бойові дії тривають у Попаснянському районі, також бойовики порушили режим тиші у Станиці Луганській.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО були поранені дев'ять українських військових, один зник безвісти.